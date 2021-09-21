ВОЗ: 99% летальных исходов из-за COVID-19 приходится на невакцинированных

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство случаев тяжелого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает ТАСС.

"Среди тех, кто попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство - 99% - это невакцинированные", - сказала она.

Харрис напомнила, что вакцины от COVID-19 "были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти и они делают это очень хорошо". Официальный представитель порекомендовала черпать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам.

По данным ВОЗ на 20 сентября, всего в мире зарегистрировано 228 394 572 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 4 690 186 человек.-0-