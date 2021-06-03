ВОЗ: Африка находится на пороге третьей волны COVID-19

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса, за последние две недели количество вновь заболевших COVID-19 на континенте увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом заявила сегодня глава регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Матшидисо Моэти, сообщает ТАСС.

"Угроза третьей волны в Африке реальна, и она увеличивается, - сказала Матшидисо Моэти. - Приоритетом является ускорение вакцинации жителей Африки, которые подвергаются риску заболевания".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что тенденция к росту числа новых инфицированных отмечается в 14 африканских странах. При этом в восьми из них идет быстрое увеличение количества заболевших. Среди них - Южно-Африканская Республика, Уганда, Ангола, Намибия.

"Рост заболеваемости совпал с замедлением поставок вакцины в страны Африки. При этом большинство государств континента уже израсходовало две трети имевшихся запасов вакцины от COVID-19", - отметила глава регионального представительства.

По данным ВОЗ, на сегодня страны Африки получили 48,6 млн доз вакцины от коронавируса, из них использовано 31,4 млн доз. "В Африке около 2% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, хотя для всего мира эта цифра сейчас составляет 24%", - отметила Матшидисо Моэти.

В Африке выявлено 4 843 159 заболевших COVID-19, 130 635 человек умерли. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в ЮАР, затем следуют Марокко, Тунис, Эфиопия и Египет.-0-