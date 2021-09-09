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09 сентября 2021, 20:18

ВОЗ: Африка нуждается в поставках новых крупных партий вакцины от COVID-19

Фото Reuters
Фото Reuters
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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Богатым странам следует поделиться вакциной от коронавируса с Африкой, в которой она очень нуждается. Об этом заявила сегодня глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 на континенте, сообщает ТАСС.

"Богатые страны имеют запасы вакцины от коронавируса, которые значительно превосходят потребности их населения, им следует поделиться вакциной с Африкой, - сказала Матшидисо Моэти. - Мы призываем предоставлять вакцину через механизм COVAX, который разработан для государств с низкими доходами". Она отметила, что Африке сейчас необходимо наверстать упущенное в вакцинации.

Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг подчеркнул, что индустриально развитым странам не следует накапливать вакцину для третьей дозы прививки. "Вакцину, планируемую для третьего укола, необходимо направить в Африку, так как планы относительно третьей по счету прививки затрудняют достижение цели по первичной вакцинации на континенте 70% населения. Для достижения этого уровня Африке сейчас необходимо 1,6 млрд доз вакцины", - обратил внимание он.

Джон Нкенгасонг обозначил, что на сегодня вакцинировано только 3% населения Африки. Всего на континент поступило 145,4 млн доз вакцины от COVID-19, из них 75% уже использованы.-0-

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