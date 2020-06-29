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29 июня 2020, 21:07

ВОЗ: более 178 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения опубликовала сегодня данные, согласно которым число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире за сутки возросло более чем на 178 тыс., превысив 10 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 500 тыс., сообщает ТАСС.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

По данным на 11.00 29 июня в мире был зарегистрирован 10 021 401 инфицированный и 499 913 умерших. За сутки заразившихся стало больше на 178 328, число умерших увеличилось на 4 153. Днем ранее за сутки были выявлены 189 077 новых случаев заражения и 4 612 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 042 486. За сутки этот показатель вырос на 108 514. Количество умерших увеличилось на 2 860 и достигло 244 791. В Европе насчитываются 2 673 131 заразившийся и 196 835 умерших - прирост за сутки на 16 694 и 294 соответственно.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 041 774, зафиксировано 23 888 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 552, умерли 439 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 496 628. Далее следуют Бразилия (1 313 667), Россия (641 156), Индия (548 318), Великобритания (311 155), Перу (275 989), Чили (271 982), Испания (248 770), Италия (240 310) и Иран (222 669).-0-

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