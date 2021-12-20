ВОЗ: более 3,3 млн человек умерли из-за коронавируса в 2021 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,3 млн человек умерли от коронавируса с начала 2021 года, что превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, малярии и туберкулеза. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых, - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. - COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тыс. жизней".

По словам гендиректора, эти данные не учитывают "смерти, о которых не поступают сообщения", а также "миллионы смертей вследствие сбоев в работе служб здравоохранения" из-за пандемии.-0-