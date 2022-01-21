ВОЗ: Более 3,7 млн случаев заболевания коронавирусом выявлено в мире за сутки

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,7 млн заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки, что является суточным максимумом за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в четверг.

По состоянию на 18:42 мск 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов - на 8 741.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 67 437 353. Далее следуют Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894), Великобритания (15 506 754) и Франция (14 779 277). Летальных исходов больше всего в США - 849 276, вторую строчку занимает Бразилия (621 517), третью - Индия (487 693). Далее следуют Россия (324 060) и Мексика (301 789).-0-