ВОЗ: большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются. Об этом заявила на пресс-конференции эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, после заражения коронавирусом выздоровели уже миллионы пациентов. "Мы отслеживаем их состояние", - отметила Мария ван Керкхове.

"Сейчас мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий", - добавила эксперт. Она подчеркнула, что пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, возможно, будут восстанавливаться дольше.

"Мы будем следить за их состоянием", - сказала Мария ван Керкхове. Она выразила надежду, что ВОЗ по этому вопросу сможет предоставить более систематизированную информацию в будущем.-0-