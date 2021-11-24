ВОЗ: число умерших от коронавируса в Европе может превысить 2 млн к марту 2022 года

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В региональном бюро ВОЗ заявили, что при сохранении нынешних тенденций число умерших от последствий коронавируса в Европе может превысить 2 млн к марту 2022 года, сообщает Euronews.

"Впереди нас ждет непростая зима, но мы не должны терять надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, каждый из нас, в состоянии принять решительные меры для стабилизации эпидемической ситуации", - написал в Twitter директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ призывает более активно прививать и ревакцинировать население. Людям рекомендуется не забывать о профилактических мерах: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию. Также важным инструментом в борьбе с пандемией в ВОЗ называют введение ковид-паспортов.

Как сообщает ТАСС, согласно оценкам ВОЗ, в Европейском регионе введено более одного миллиарда доз вакцин против коронавируса, причем 53,5% жителей полностью привиты. Вместе с тем по-прежнему существует большой разрыв между странами по показателю доли вакцинированных: от менее 10% до более 80%.-0-