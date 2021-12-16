ВОЗ: число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм распространяется очень быстро и число зараженных им удваивается каждые два-три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпосланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро.

Набарро в эфире телеканала Sky News не исключил в связи с этим роста смертности от коронавируса, отметив, что в ближайшее время проблема станет серьезной.

Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как полагают в ВОЗ, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья. Это в свою очередь может вызвать рост смертности, указывают эксперты.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". "Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", - сообщил 14 декабря на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Новый штамм обнаружен на настоящий момент в 77 странах.-0-