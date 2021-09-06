ВОЗ: число жертв пандемии растет на фоне неравномерного распределения вакцин

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал лидеров стран "двадцатки" поделиться вакцинами от COVID-19 с беднейшими странами и не допустить повторения пандемии такого масштаба, сообщается на сайте центра новостей ООН.

"Во многих странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертности, несмотря на то, что в настоящее время во всем мире введено более 5 млрд доз вакцин", - сказал Тедрос Гебрейесус, добавив, что вакцинация в мире была неравномерной.

Почти 75% доз вакцин получили жители всего 10 стран. В Африке самый низкий охват вакцинацией - всего 2%. Глава ВОЗ подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо. Он вновь заявил, что преодолеть пандемию COVID-19 удастся только тогда, когда будет вакцинировано не менее 70% населения всего мира.

Тедрос Гебрейесус напомнил, что к сентябрю этого года необходимо вакцинировать не менее 10% населения каждой страны, к концу года - 40%, а к середине следующего года - 70%.

"Мы все еще можем достичь этих целей, но только при поддержке стран "двадцатки". Как крупнейшие производители, потребители и доноры вакцин против COVID-19 они могут сыграть важнейшую роль в обеспечении справедливости в деле распределения вакцин и прекращения пандемии", - сказал глава ВОЗ.

Он призвал сделать все для того, чтобы больше никогда не допустить повторения пандемии такого масштаба, подчеркнув, что действовать необходимо сообща и в общих интересах. "Подход "каждый за себя" не сработал в этот раз, не сработает он и в следующий раз", - предупредил он.

Он призвал лидеров стран "двадцатки" поддержать достижение глобальных целей ВОЗ по вакцинации, до конца месяца выполнить свои обязательства по передаче вакцин, способствовать обмену технологиями, ноу-хау и интеллектуальной собственностью. Тедрос Гебрейесус напомнил о необходимости разработать юридически обязательное международное соглашение по обеспечению подготовки к будущим пандемиям, а также рекомендовал поддерживать инициативы ВОЗ по укреплению ее мандата.-0-