ВОЗ: чтобы остановить омикрон-штамм, нужно вакцинировать 70% населения каждой страны

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о необходимости вакцинировать 70% населения каждой страны, чтобы остановить омикрон-штамм, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Ведущий эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов заявила, что на фоне стремительного распространения крайне заразного омикрон-штамма государства не смогут победить пандемию с помощью бустеров - дополнительных прививок. "Интенсивное общение, ограниченное применение доказавших свою эффективность мер и ограниченный охват вакцинацией - эти условия обеспечат процветание любому штамму, любому вирусу", - отметила она в интервью BBC.

Еще до начала праздников омикрон был выявлен в 128 странах. Точных данных, свидетельствующих, что при заражении новым штаммом болезнь протекает в более легкой форме, чем при инфицировании предыдущими вариантами, пока нет. Об этом сказал, выступая на брифинге в Женеве, эпидемиолог ВОЗ Абди Махамуд.

При этом Абди Махамуд отметил, что в Лондоне, который захлестнула новая волна COVID-19, показатели госпитализации оказались на 20% ниже, чем во время предыдущих вспышек. "Это значит, что если вы вакцинированы, вы защищены, но если вы находитесь в группе риска и к тому же невакцинированы, омикрон представляет для вас опасность", - добавил он. По словам Абди Махамуда, согласно итогам нескольких исследований, омикрон, в отличие от других штаммов, поражает верхние дыхательные пути, а не легкие.

ВОЗ не первый раз призывает обеспечить справедливое распределение вакцин. В прошлом месяце гендиректор организации Тедрос Гебрейесус предупредил, что, предлагая всем своим гражданам бустерные дозы, вместо того чтобы делиться излишками вакцин с менее благополучными странами, правительства продлевают пандемию, поскольку таким образом они предоставляют коронавирусу возможность распространяться и мутировать.-0-