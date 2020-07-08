ВОЗ допускает возможность распространения коронавируса по воздуху

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения допускает возможность распространения коронавирусной инфекции по воздуху, сообщает Reuters.

"Мы говорим о возможности воздушной аэрозольной передачи как одном из способов передачи COVID-19", - сказала на брифинге руководитель ВОЗ по пандемии COVID-19 Мария Ван Керхов.

Ранее ВОЗ заявляла, что вирус распространяется главным образом через маленькие капли из носа и рта зараженного человека, которые быстро опускаются на землю или другие поверхности.

"Нельзя исключать возможность воздушной передачи вируса в общественных местах - особенно в очень специфических условиях, в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Однако доказательства необходимо собирать и анализировать, и мы продолжаем делать это", - отметила руководитель ВОЗ по профилактике инфекций Бенедетта Аллегранци.

В ближайшие дни ВОЗ опубликует информацию о способах передачи вируса. Любое изменение в оценке риска передачи может повлиять на нынешние рекомендации по соблюдению физического расстояния между людьми в 1 м и обязательного ношения масок.

В научном журнале "Клинические инфекционные заболевания" 6 июля было опубликовано открытое письмо 239 ученых из 32 стран, в котором они приводят доказательства того, как вирус попадает в организм человека через аэрозольные частички в воздухе, и обращаются к ВОЗ с требованием обновить рекомендации по борьбе с COVID-19.-0-