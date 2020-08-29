ВОЗ допустила казахстанскую вакцину от COVID-19 к клиническим испытаниям

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения включила казахстанскую вакцину от коронавируса в перечень допущенных к клиническим испытаниям, сообщает КАЗИНФОРМ.

Как пишет ТАСС, ранее ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Инактивированную вакцину QazCovid-in разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших в стране. В сентябре планируется начать клинические испытания казахстанской вакцины на добровольцах.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19 действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти страны из-за ухудшения эпидситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа, а с 31 августа начнется второй этап ослабления карантинных мер.

На данный момент в Казахстане подтверждено 105 558 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 95 888 пациентов, 1572 человека умерли.-0-