ВОЗ: если принять комплексные меры, школы могут работать в условиях пандемии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусная инфекция может быть летальной для детей, но это редкое явление - в основном подрастающее поколение переносит COVID-19 относительно легко. Вместе с тем необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять факторы риска для детей и отдаленные последствия инфекции. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, выступая на пресс-конференции вместе со своими коллегами из ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, сообщает Центр новостей ООН.

Среди всех инфицированных коронавирусом люди в возрасте до 20 лет составляют лишь 10%, а среди скончавшихся от этой болезни - 0,2%. Однако долгосрочные последствия COVID-19 еще мало изучены и требуют дополнительных исследований. При этом глава ВОЗ напомнил, что пандемия привела к перебоям в работе служб, обеспечивающих детей и подростков питанием и вакцинацией, а миллионы школьников несколько месяцев не ходили в школу. С началом учебного года остро встает вопрос, как защитить детей от инфекции и избежать необходимости вновь закрыть школы.

"Чтобы предупредить распространение инфекции в школах, рекомендуются те же меры предосторожности, что используются повсюду", - отметил гендиректор. ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ призывают власти стран стремиться к тому, чтобы школы оставались открытыми. "Учитывая, как это сказывается на детях, решение о закрытии учебных заведений должно приниматься лишь в крайних случаях, - отметил глава ВОЗ. - А если уж без этого никак не обойтись, всем детям должна быть гарантирована возможность дистанционного обучения".

Глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор в своем выступлении напомнила: после того как пандемия вынудила власти ряда стран закрыть школы, 463 млн детей не имели доступа к дистанционному обучению. Это, по ее словам, связано с отсутствием интернета, компьютеров или мобильных устройств. "Позвольте поделиться с вами и другой тревожной информацией, - сказала Фор. - Сотрудники ЮНИСЕФ провели опрос в 158 странах и выяснили, что в четверти из них не разработаны планы возобновления работы школ".

Она подчеркнула, что дети, лишенные возможности посещать учебные заведения, не только отстают по разным предметам. Некоторые могут подвергаться дома насилию, в том числе эмоциональному, и не получают надлежащей поддержки. Более того, по словам главы ЮНИСЕФ, согласно прогнозам, из-за пандемии по меньшей мере 24 млн детей вообще бросят учебу. "Поэтому мы призываем правительства сразу после отмены ограничений сделать возобновление работы школ приоритетом", - подчеркнула Генриетта Фор.-0-