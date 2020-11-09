ВОЗ фиксирует рекордное число заражений коронавирусом в мире за сутки - более 677 тыс.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 50 266 033, увеличившись за 24 часа более чем на 677 тыс. Это новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным сегодня данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов в мире выросло за 24 часа более чем на 8 тыс., превысив 1,25 млн.

До этого рекордным считался суточный показатель в 594 756 инфицированных, зафиксированный 6 ноября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Как уточняется, более половины случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (360 607). На втором месте Европейский регион (221 866), на третьем - Юго-Восточная Азия (55 640).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, на 9 ноября зарегистрировано в США - 9 763 730. Далее в рейтинге Индия (8 553 657), Бразилия (5 653 561), Россия (1 796 132), Франция (1 752 980), Испания (1 328 832), Аргентина (1 236 851), Великобритания (1 192 017), Колумбия (1 136 447), Мексика (961 938), Италия (935 104) и Перу (920 010).-0-