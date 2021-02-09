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09 февраля 2021, 15:32

ВОЗ фиксирует замедление темпов распространения коронавируса в мире

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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за сутки 376,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом во всем мире. Это стало одним из самых низких показателей суточного прироста с 21 октября, сообщает ТАСС.

Меньше случаев заболевания - 369,3 тыс. - было выявлено лишь 2 февраля, тогда как в январе показатели превышали отметку в 700 тыс. новых случаев в день, а несколько раз - даже 800 тыс.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии выявлено 105,8 млн случаев заражения, в 21 стране зарегистрировано свыше 1 млн инфицированных.

В регионе Северной и Южной Америки, остающемся эпицентром вспышки коронавируса (примерно 45% от общемирового количества случаев заражения), замедление темпов распространения инфекции наблюдается в большинстве государств. Так, в США (27,09 млн инфицированных) в последние дни регистрируется по 90-100 тыс. заболевших, что соответствует показателям начала ноября. Это втрое меньше пиковых значений начала января.

В Колумбии (2,16 млн) за истекшие сутки выявили 4,2 тыс. инфицированных - минимальный показатель с середины июля. Заболеваемость за январь снизилась в пять раз.

Более чем двукратное снижение показателей - с 13 тыс. инфицированных за сутки в январе до 5-6 тыс. в первые дни февраля - наблюдается в Аргентине (всего 1,98 млн заразившихся).

В Мексике (1,93 млн инфицированных) за последние две недели, по данным Минздрава, заболеваемость снизилась на 32%.

Исключение из общей тенденции - Перу (1,19 млн), где после трехмесячного плато наблюдается третий всплеск заболеваемости.

В европейском регионе, на который приходится более трети от общемирового количества инфицированных, снижение заболеваемости наблюдается почти во всех странах с наибольшим числом заболевших. Так, в Великобритании (3,95 млн инфицированных) за последние семь дней число регистрируемых в стране случаев сократилось на четверть по сравнению с предыдущим семидневным периодом. А по сравнению с пиковыми значениями января (более 60 тыс. случаев заражения в сутки) заболеваемость снизилась в четыре раза.

В Испании (2,99 млн инфицированных) в конце января выявляли более 40 тыс. случаев заражения в сутки, теперь вдове меньше, однако показатели остаются одними из самых высоких в Европе.

В Германии (2,29 млн) пик заболеваемости пришелся на середину декабря (свыше 30 тыс. инфицированных в сутки), после чего началось постепенное снижение до уровня 5-6 тыс., что соответствует октябрьским значениям.

Во Франции (3,34 млн инфицированных) уже больше месяца фиксируют по 20 тыс. заразившихся ежедневно (за исключением выходных дней, когда статистические службы работают с неполной нагрузкой).

Схожая ситуация и в Италии (2,64 млн инфицированных), где с января заболеваемость держится на отметке 12-15 тыс. инфицированных в сутки - втрое меньше по сравнению с максимальными значениями ноября.

В регионе Азии (примерно 15% от общемирового числа случаев заражения) эпицентром вспышки коронавируса остается Индия (10,84 млн инфицированных), при этом темпы распространения инфекции устойчиво снижаются: в феврале в стране регистрировалось по 10-11 тыс. заболевших в сутки, тогда как в январе средний суточный показатель составлял около 17 тыс., а в последнюю неделю декабря - примерно 21 тыс.

В Турции (2,54 млн) после декабрьских максимумов (более 30 тыс. случаев заражения в сутки) заболеваемость с начала января держится на уровне 8 тыс., что соответствует значениям середины ноября.

На плато вышел Иран (1,47 млн) - там уже почти месяц фиксируют около 7 тыс. заразившихся каждый день. В декабре выявляли вдвое больше заразившихся.

В ЮАР (1,47 млн) после январских пиков (свыше 20 тыс. случаев заражения в сутки) заболеваемость упала до уровня 2,5-4 тыс., что соответствует показателям начала декабря.-0-

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