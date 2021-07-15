15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует ТАСС.

"У нас была первая фаза исследований происхождения SARS-CoV-2, и она продемонстрировала определенный прогресс, но были и некоторые проблемы, которыми нужно заняться", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. Одной из проблем он назвал доступ к данным, особенно к сведениям о начале пандемии.

"Теперь мы разработали второй этап этого исследования и просим Китай проявить транспарентность", - отметил гендиректор, подчеркнув, что речь идет прежде всего об информации, касающейся ранних дней пандемии. Как он уточнил, вопрос о втором этапе исследования происхождения SARS-CoV-2 будет обсужден со странами - членами организации.

Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием чрезвычайного случая в лаборатории. "Чрезвычайные случаи в лабораториях случаются, это обычное явление", - сказал он, пояснив, что он в курсе этой проблематики, поскольку сам в свое время работал в лаборатории. "Важно проверить, что происходило в наших лабораториях", - констатировал глава ВОЗ.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил на брифинге, что Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу проинформирует страны-члены организации о втором этапе изучения происхождения коронавируса. "Мы ожидаем работы с китайскими партнерами по этому процессу, и генеральный директор изложит меры государствам-членам завтра, в пятницу", - сказал он.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января 2021 года. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов, где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным резервуаром, в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.-0-