ВОЗ и ЮНИСЕФ обеспокоены срывом вакцинации детей на фоне пандемии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все меньше детей по всему миру получают жизненно необходимые вакцины на фоне пандемии коронавируса. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность, и мировое сообщество должно принять меры для ее исправления. Об этом заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщает ТАСС.

В 2019 году около 14 млн детей не получали жизненно необходимые АКДС-вакцину (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина - прим. ТАСС) и вакцину от кори, говорится в совместном пресс-релизе организаций. "Большинство из этих детей живет в Африке и с большой долей вероятности не имеет доступа и к другим необходимым медицинским услугам. Две трети из них проживают в 10 странах с низким и средним уровнем дохода - Анголе, Бразилии, ДРК, Индии, Индонезии, Мексике, Нигерии, Пакистане, Эфиопии и на Филиппинах". ВОЗ и ЮНИСЕФ отмечают, что пандемия коронавируса уже привела к прерыванию цепочек поставок и приостановке услуг по вакцинации.

В частности, согласно данным организаций, из-за распространения коронавируса были отменены или находились под угрозой отмены как минимум 30 кампаний по вакцинации от кори. Проведенное ранее исследование свидетельствует, что в мае 2020 года лишь в четверти из 82 стран не наблюдалось сбоев в программах иммунизации населения.

"Вакцины являются одним из самых сильных инструментов в истории здравоохранения, и вакцинация в настоящее время охватывает больше детей, чем когда бы то ни было, - обратил внимание генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Однако пандемия поставила под угрозу эти достижения. Страдания и смерти, вызванные тем фактом, что дети не могли получить необходимые вакцины, могут быть гораздо более серьезными, чем сама пандемия COVID-19. Однако этого можно избежать. Вакцинация может безопасно проводиться даже во время пандемии, и мы призываем все страны сделать все возможное, чтобы обеспечить продолжение реализации этих жизненно важных программ".-0-