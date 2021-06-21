ВОЗ: индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм коронавируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС.

"Вариант "Дельта" зарегистрировали 92 страны, - сказала Мария ван Керкхове. - Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру". По мнению специалиста, это связано в том числе и с откатом людей от соблюдения социальных мер защиты в различных странах.

Между тем помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард обозначил еще одну проблему: около 40 стран, участвующих в механизме COVAX, не имеют достаточного количества вакцин, чтобы продолжить программы вакцинации. И это несмотря на то, что ВОЗ распространил через этот механизм около 90 млн доз вакцин. В некоторых странах препараты закончились полностью, другие имеют запасы, достаточные только для того, чтобы ввести вторые дозы вакцин тем, кто получил первые дозы. Такую ситуацию Эйлвард назвал трагедией.

Согласно условиям программы COVAX, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.-0-