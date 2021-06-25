ВОЗ: индийский штамм в два раза заразнее изначального коронавируса

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм "Дельта" обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах. "Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире", - сказала Сумья Сваминатан. Эксперт пояснила, что эта разновидность передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус, и поэтому один человек может заразить не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых. В связи с этим она обратила внимание на тот факт, что на данный момент значительно больше, чем в начале пандемии, случаев, когда заболевают все члены семьи.

"Большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, как представляется, являются эффективными по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни", - продолжила Сумья Сваминатан.

Отвечая на вопрос о том, насколько опасен вариант коронавируса "Дельта плюс", она сказала, что этот штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. "Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным", - констатировала главный научный сотрудник ВОЗ. Однако хорошая новость, по ее словам, состоит в том, что в мире выявлено немного случаев заражения этим штаммом - всего несколько десятков.-0-