ВОЗ: инкубационный период коронавируса может составлять 24 дня

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инкубационный период коронавируса 2019-nCoV может быть более продолжительным, нежели считалось ранее, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на доктора Майкла Райана, возглавляющего программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям.

По словам Майкла Райана, не исключено, что инкубационный период - время от заражения до появления симптомов - может составлять 24 дня, а не 14, как считалось ранее. В связи с этим в ВОЗ рассматривают возможность изменить рекомендации, касающиеся сроков карантина людей, находившихся в контакте с зараженными.

В ВОЗ подтвердили случаи заражения людей, не посещавших в последнее время Китай. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, возможно, это лишь "верхушка айсберга". Он предупредил, что эпидемия может разрастись, и призвал принять срочные меры, чтобы не допустить этого.

По последним данным, в Китае подтверждено более 42,6 тыс. случаев инфицирования, 1016 человек скончались, выздоровели почти 4 тыс. человек. В последние дни зарегистрированы случаи коронавируса в Великобритании и Франции.

Тем не менее, 99% заразившихся по-прежнему приходится на Китай, в 80% случаев болезнь протекает в легкой форме, а у 15% пациентов развивается пневмония. Два процента заболевших умирают от инфекции. "И это, конечно, очень много", - отметил Тедрос Гебрейесус.

Эпидемиологи из ВОЗ отправились в Пекин, чтобы оказать помощь китайским властям. Группу возглавляет Брюс Айлвард, который занимался борьбой с Эболой в Западной Африке. Скоро в Китай прибудет еще одна, более многочисленная международная команда ученых.

В рамках мер по улучшению диагностики соответствующее оборудование направлено в 14 стран, в том числе в Кот-д'Ивуар, Кению, Тунис и Замбию. "Очень важно научиться распознавать коронавирус, который может напоминать другие возбудители респираторных заболеваний", - подчеркнул глава ВОЗ.

Установлено, что 168 лабораторий по всему миру оснащены технологиями, позволяющими выявить коронавирус. Шесть лабораторий - в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и России - будут оказывать странам региона поддержку в диагностике коронавируса.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных.-0-