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04 июня 2020, 09:00

ВОЗ: испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19 будут продолжены

Фото УКГВ
Фото УКГВ
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минувшей неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили приостановить клинические испытания лечения COVID-19 антималярийным препаратом гидроксихлорохин, известным как плаквенил. 3 июня эксперты организации заявили, что испытания будут продолжены, сообщает Центр новостей ООН.

Решение о приостановке клинических испытаний было связано с сомнениями по поводу безопасности лекарства. "Это была мера предосторожности, пауза понадобилась, чтобы изучить новую информацию", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Эксперты, отвечающие за безопасность "Испытаний солидарности", которые проходят в 35 странах под эгидой ВОЗ, пришли к выводу, что менять протокол нет необходимости: клинические испытания плаквенила могут быть продолжены.

Отвечая на вопрос о препарате, разработанном в России и зарегистрированном в качестве лекарства от СOVID-19, эксперты ВОЗ сказали, что очень бы хотели познакомиться с результатами его испытаний и выяснить, насколько он эффективен для лечения нового коронавируса.

Все сейчас говорят только о вакцине, однако это не должно быть единственным средством профилактики COVID-19, заявил в интервью Службе новостей ООН помощник генерального директора ВОЗ по вопросам всеобщего доступа к здравоохранению Мин Хой Жень. Он напомнил, что от гепатита, туберкулеза и кори уже есть эффективные вакцины, но эти болезни продолжают уносить 1,5 млн жизней в год. "Мы должны внедрять комплексные меры, включая вакцинирование, которое будет важным компонентом, когда появится вакцина, но использовать и другие инструменты по обеспечению общественного здоровья", - подчеркнул эксперт.

Специалисты ВОЗ считают, что "золотой стандарт" борьбы с COVID-19 - выявление и изоляция заразившихся, а также отслеживание людей, с которыми они находились в контакте, - не потеряет своей актуальности. По-прежнему следует мыть руки с мылом и соблюдать расстояние при общении, а в случае необходимости надевать маску. "Мы не должны забывать об этих эффективных мерах и сидеть сложа руки в ожидании вакцины", - подчеркнул Мин Хой Жень. Он также сообщил, что в настоящее время около 100 стран работают над созданием вакцины и многие рапортуют об успехах. По данным на конец мая, около десяти вакцин уже допущены к клиническим испытаниям, еще 121 находится в работе.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 6,5 млн, с момента вспышки скончались 384 тыс. человек.-0-

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