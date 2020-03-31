ВОЗ: из-за борьбы с коронавирусом нельзя лишать помощи людей с серьезными заболеваниями

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение коронавируса ведет к огромной нагрузке на системы здравоохранения во многих странах мира, что чревато ростом смертности из-за других инфекционных и хронических заболеваний. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН.

"Предыдущие вспышки показали, что при перегруженности систем здравоохранения растет смертность в результате заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить с помощью вакцинации", - заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, борьба с пандемией требует огромного числа койко-мест и увеличения численности медперсонала. Нередко в результате перераспределения ресурсов сокращаются объемы оказания основных медуслуг населению. Он напомнил, что люди болеют и другими серьезными заболеваниями. "Несмотря на разгар кризиса, необходимо продолжать оказывать основные медицинские услуги. Младенцы рождаются, люди нуждаются в лечении других заболеваний", - подчеркнул глава ВОЗ. Он высказался за обеспечение адекватных кадровых ресурсов здравоохранения для удовлетворения всех услуг населению в условиях пандемии.

Тедрос Аданом Гебрейесус также сообщил, что в ВОЗ подготовили подробные рекомендации, как создавать центры лечения COVID-19 и управлять ими.

Глава ВОЗ рассказал о брифинге, который он провел для министров торговли стран "Большой двадцатки". В частности, он проинформировал их об острой нехватке медицинских защитных средств и других материалов и обсудил пути решения этой проблемы, призвав наращивать производство таких материалов и обеспечить их справедливое распределение между странами.

ВОЗ тесно сотрудничает с несколькими партнерами с целью расширить доступ стран к средствам диагностики, индивидуальной защиты и аппаратам искусственной вентиляции легких. Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас, в условиях ограничений свободы передвижения населения, государства должны уважать достоинство людей и заботиться об их благополучии.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что ВОЗ запросила $675 млн на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день, по его словам, на эти цели выделено $622 млн.-0-