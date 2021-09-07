ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в регионах наблюдается различная ситуация. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей, передает ТАСС.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72-78 тыс. смертей", - отметила она.

"Однако в регионах наблюдается различная ситуация", - подчеркнула ван Керкхове. Так, по ее словам, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней", - подытожила эксперт.-0-