ВОЗ: на вакцинацию от коронавируса в мире потребуется до $45 млрд в 2022 году

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От $35 млрд до $45 млрд потребуется в 2022 году на вакцинацию от коронавируса большей части взрослого населения в мире. Такие данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора ВОЗ, в 2021 году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator требует финансирования в размере $19 млрд. "По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от $35 млрд до $45 млрд в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал глава Всемирной организации здравоохранения.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что за последние две недели в мире заразилось коронавирусом больше людей, чем за первые шесть месяцев пандемии. При этом более половины случаев заболевания, зарегистрированных на прошлой неделе, приходятся на Индию и Бразилию. Он призвал население этих и других стран и далее следовать санитарным рекомендациям ВОЗ. В частности, соблюдать меры дистанцирования, избегать скоплений людей, носить маски, проветривать помещения, мыть руки и прикрывать рот при кашле.

Международное партнерство под названием "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator) было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19", отметили в ВОЗ.-0-