ВОЗ: надеемся победить пандемию менее чем за два года

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил надежду, что человечеству удастся победить пандемию COVID-19 менее чем за два года. Такое мнение он высказал на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

Глава ВОЗ напомнил: разразившаяся в 1918 году пандемия испанского гриппа продолжалась два года. Что касается пандемии COVID-19, то вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса, чем 100 лет назад. Но в то же время есть технологии и знания, чтобы его остановить.

"Мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года, особенно если объединим усилия и будут проявлены национальное единство и глобальная солидарность", - сказал Тедрос Гебрейесус.-0-