ВОЗ направит миссию в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса, однако сроки посещения пока не определены. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

"Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая, - отметил Майкл Райн. - Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена. Но мы ждем скорейшей возможности ее проведения с участием научных представителей из разных стран". Задача миссии будет заключаться в том, чтобы понять происхождение вируса. "Приятно отметить сигнал из Китая, что страна открыта к такому подходу", - добавил директор программы.

"Все стороны понимают важность исследования происхождения вируса, - подчеркнул со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. - Потому что путем изучения происхождения вируса мы сможем предотвратить его появление в будущем".

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что одной из главных задач для ученых на сегодня является выявление промежуточного носителя. "Мы приветствуем возможность привлечения международного сообщества, чтобы понять происхождение вируса и взаимодействие между животным и человеком", - сказал она.

Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что китайское правительство поддерживает международное и беспристрастное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии на базе ВОЗ и научного подхода.-0-