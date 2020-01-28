ВОЗ направит в Китай экспертов в связи со вспышкой пневмонии нового типа

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения приняла решение направить в Китай экспертов для взаимодействия с китайскими специалистами в борьбе со вспышкой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру ВОЗ.

Отмечается, что во время визита в Китай генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса и его переговоров с властями этого государства "стороны достигли договоренности, что ВОЗ направит в Китай международных экспертов настолько быстро, насколько это возможно, для работы с китайскими партнерами". Цель такого взаимодействия будет состоять в том, чтобы получить дополнительные знания о вспышке болезни для "глобального ответа" на нее.

"Остановить распространение этого вируса как в Китае, так и в мире в целом - это наивысший приоритет для ВОЗ", - заявил глава организации. Он высоко оценил серьезный подход КНР к борьбе с пневмонией нового типа, отметив приверженность достижению этой цели, проявленную руководством страны, а также транспарентность, включая предоставление мировому сообществу сведений о генетической последовательности коронавируса. Тедрос Аданом Гебрейесус заверил, что ВОЗ "продолжит работать плечом к плечу с Китаем и другими странами в деле защиты здоровья".

Вместе с тем в ВОЗ констатируют, что "в отношении 2019-nCoV многое еще предстоит понять". "Источник вспышки и степень распространения коронавируса в Китае все еще неизвестны", - говорится в сообщении женевской штаб-квартиры. Подчеркивается, что около 20% случаев заболевания расцениваются как тяжелые. ВОЗ и Китай согласны в том, что большое число случаев болезни вызывает глубокую озабоченность. Отмечается, что ВОЗ ведет тщательный мониторинг ситуации и генеральный директор может созвать заседание комитета по ЧС "в кратчайшее время, если это потребуется". Члены комитета "находятся в постоянной готовности и регулярно получают информацию о развитии ситуации".

По последним данным, в Китае зарегистрировано свыше 4,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 100 человек. Заболевшие выявлены еще в 14 странах, за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.-0-