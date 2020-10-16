ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении коронавируса

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон почти не дают эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях в том, что касается снижения смертности. Об этом заявила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

"Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity (англ. "солидарность"), координируемого ВОЗ, указывают, что применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и интерферона, как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель снижения смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов", - констатировала ВОЗ.

Во время исследования Solidarity, которое охватывает более 30 стран, специалисты изучали эффект от лечения с использованием этих препаратов на показатели смертности и длительности пребывания пациентов в больницах.

Ранее американская фармацевтическая кампания Gilead Sciences утверждала, что применение разработанного ею препарата ремдесивир пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания и Россия одобрили использование ремдесивира для лечения инфицированных коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. Он также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным.-0-