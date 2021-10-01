ВОЗ назвала срыв планов вакцинации от COVID-19 в сентябре глобальным провалом

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срыв поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели охватить вакцинацией от коронавируса до конца сентября не менее 10% населения всех стран мира представляет собой глобальный провал. Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Глава ВОЗ напомнил, что в мае текущего года организация наметила задачу добиться вакцинации как минимум 10% жителей во всех государствах мира. "Однако 56 стран этого не сделали, хотя в этом нет их вины. Половина из этих государств вакцинировала только 2%. Факт того, что не выполнена задача по вакцинации 10% населения, - это глобальный провал", - подчеркнул гендиректор.

Тедрос Гебрейесус считает, что срыв планов вакцинации в сентябре должен побудить мировое сообщество сделать все возможное для достижения двух других целей, поставленных ВОЗ, - охвата прививками от COVID-19 не менее 40% жителей всех стран к концу 2021 года и как минимум 70% к середине 2022 года.

По словам гендиректора, эти цели вполне достижимы, если страны выполнят свое обещание делиться вакцинами и технологиями их производства, а также если будут приостановлены права интеллектуальной собственности на препараты и обеспечен приоритет поставок для международного механизма COVAX и Африканской целевой группы по приобретению вакцины.

По данным ВОЗ на 30 сентября, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 233 136 147 случаев заражения COVID-19 и 4 771 408 летальных исходов.-0-