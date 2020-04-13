ВОЗ назвала условия успешной борьбы с COVID-19

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с пандемией COVID-19, которая требует введения жестких беспрецедентных мер, особенно важно соблюдать принцип верховенства закона, прозрачности и уважения прав и достоинства человека. С таким наказом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил на Петербургском международном юридическом форуме "9 с половиной. Законы коронавируса", посвященном правовым аспектам общественной жизни в условиях нынешней пандемии. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Обращаясь к участникам виртуального форума, руководитель ВОЗ подчеркнул, что пандемия вызвала не только кризис здравоохранения, но и социально-экономические потрясения. Гарантией стабильности и нормального функционирования стран, по его словам, является верховенство права. Соблюдение принципа верховенства закона необходимо не только в мирное время, но еще острее - в ситуациях нестабильности и неопределенности.

Генеральный директор ВОЗ напомнил, что на международном уровне правовую основу деятельности в чрезвычайных обстоятельствах в области здравоохранения составляют Международные медико-санитарные правила.

"Главная цель Международных медико-санитарных правил - предотвратить распространение болезней в международном масштабе и противодействовать им, сведя при этом к минимуму нарушения в передвижении персонала и товаров - в данном случае это товары медицинского назначения, продовольствие и другие предметы первой необходимости, - пояснил Тедрос Гебрейесус и добавил, что положения международных правил должны осуществляться при строгом уважении достоинства, прав человека и фундаментальных гражданских свобод.

"Соблюдение принципа верховенства закона играет чрезвычайно важную роль в борьбе с пандемией, - утверждает гендиректор ВОЗ. - По мере того, как страны предпринимают усилия по сдерживанию распространения вируса и смягчению его последствий, возникает множество социальных проблем, решение которых требует учета юридических, нормативно-правовых и этических аспектов".

Как напомнил глава ВОЗ, правительства распоряжаются больницами, медицинским оборудованием и материалами, изолируют тысячи людей, сажают на карантин десятки тысяч человек, контактировавших с больными, и "запирают в домах" миллионы граждан.

Он призвал власти, опираясь на Международные медико-санитарные правила, принять национальные антивирусные законы и нормы, которые должны быть четко сформулированы и оперативно приняты и исполнены. Кроме того, правовые акты должны быть соразмерны обстоятельствам и ограничены по времени.

Многие страны ввели чрезвычайно строгие меры по соблюдению социальной дистанции: закрыли границы, объявили чрезвычайное положение, поместили под карантин города и целые страны, закрыли школы и частные предприятия. "В условиях кризиса эти беспрецедентные меры имеют целью сдержать распространение вируса и таким образом защитить собственных граждан и сгладить кривую роста новых случаев инфекции, - сказал глава ВОЗ. - Но вводя подобные ограничения, власти обязаны уважать человеческое достоинство и права граждан в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, региональными документами в области защиты прав человека, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также Всеобщую декларацию прав человека".

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что правительства должны обеспечивать прозрачность, регулярно информировать граждан о том, каким образом и как долго будут осуществляться те или иные меры. "Чрезвычайно важно, чтобы правительства объяснили населению, что как только кризис будет преодолен, эти меры будут отменены и жизнь вернется в нормальное русло", - подчеркнул он.

Тедрос Гебрейесус напомнил о необходимости в это непростое время оказывать особую защиту и поддержку уязвимым группам населения, включая пожилых, беженцев и инвалидов. "Нас особенно беспокоят поступающие из многих стран сообщения о росте бытового насилия в условиях домашнего карантина, - сказал руководитель ВОЗ. - Эта проблема должна стать предметом особого внимания во всех странах".

Всемирная организация здравоохранения вместе с экспертами и другими международными организациями изучает вопросы применения законодательства в области здравоохранения в условиях нынешней пандемии и представит странам свои рекомендации. "COVID-19 сеет хаос в обществе, но мы не должны позволить ему расшатать основы нашего общества, - заключил Тедрос Гебрейесус. - История будет судить о нас не только по тому, справимся ли мы с этой эпидемией, но и по тому, каким образом мы это сделаем".-0-

В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер Ранее в ВОЗ сообщили, что использование маски для профилактики коронавируса необходимо, однако вместе с этим нужно следить за гигиеной рук, не прикасаться к лицу, избегать людных мест.