ВОЗ не исключает 2 млн смертей в мире из-за коронавируса

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26 сентября 2020, 11:25

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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что число жертв коронавируса может удвоиться и достичь 2 млн, прежде чем эффективная вакцина получит широкое распространение. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает Reuters.

Число смертей с момента обнаружения в Китае нового коронавируса приближается к 1 млн. Представитель ВОЗ полагает, что эта цифра может удвоиться, а без согласованных действий по сдерживанию пандемии будет еще выше.

ВОЗ рассчитывает, что в ближайшее время в Китай направят международную группу экспертов, которая поможет установить происхождение нового коронавируса.

По данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 в мире зафиксировано более 32,7 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 993,5 тыс. летальных исходов. Наибольшее число случаев - в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.-0-

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