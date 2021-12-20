Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 20 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:29 ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм позволит победить пандемию В мире
21:53 Экспозицию советского Минска откроют в Раковском предместье Регионы
21:47 Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с COVID-19 Общество
21:40 Благотворительная акция пройдет в 10 детских домах и интернатах Минской области 22-25 декабря Регионы
21:24 Более 2 тыс. октябрят и пионеров поучаствовали в республиканском конкурсе игрушек "Новогодний бум" Общество
21:16 КХЛ представила формы для участников Матча звезд в Челябинске Спорт
21:04 На областной профсоюзной елке в Витебске соберутся почти 600 ребят Регионы
20:51 ВОЗ: более 3,3 млн человек умерли из-за коронавируса в 2021 году В мире
20:42 При крушении грузового судна у берегов Мадагаскара погибли 17 человек В мире
20:34 Международная федерация тяжелой атлетики определила новые олимпийские весовые категории Спорт
20:26 Полонез, полька и брейк-данс: в Могилеве прошел рождественский кадетский бал Регионы
20:13 Белорусские студенты победили в международном конкурсе "Палата арбитров" Общество
19:52 Правительство Великобритании выделило $37 млн на вакцинацию бездомных от COVID-19 В мире
19:41 Более 700 мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 23 декабря Регионы
19:34 Дополнительный доход в старости с госгарантией: зачем нужно страхование накопительной пенсии по указу №367 Общество
19:32 Китаянка Цяньтин Тан выиграла золото ЧМ на короткой воде в Абу-Даби Спорт
19:17 В Париже вооруженный мужчина захватил двух женщин в заложницы В мире
19:15 Беженцев-езидов из ТЛЦ под Гродно готова принять езидская община в Армении Общество
19:05 Беларусь и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической и консульской сферах Политика
19:01 Житель Каменецкого района приговорен к 1,5 года ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети Происшествия
18:45 Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси Спорт
18:37 Минфин: доверие и интерес к страхованию дополнительной пенсии растет Общество
18:33 В Минске в праздничные дни не будут выдавать справки об отсутствии правонарушений Регионы
18:30 Илья Шиманович стал финалистом ЧМ по плаванию на короткой воде Спорт
18:21 Женщина спасла мужчину при пожаре в Несвижском районе Происшествия
18:21 Минтруда: накопительное пенсионное страхование увеличит обеспеченность в старости Общество
18:10 Кочанова: необходима более агрессивная профилактическая работа по противодействию незаконному обороту наркотиков Общество
18:09 Анастасия Шкурдай пробилась в финал ЧМ по плаванию на короткой воде Спорт
18:09 Беларусь и Египет договорились о продвижении на египетский рынок косметической продукции Made in Belarus Экономика
18:02 Григорий Пекарский стал пятым на 50 м баттерфляем на ЧМ по плаванию на короткой воде в ОАЭ Спорт
Все новости
Все новости
В мире
20 декабря 2021, 22:29

ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм позволит победить пандемию

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с COVID-19
ВОЗ: более 3,3 млн человек умерли из-за коронавируса в 2021 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Вуйнович указала, что, даже если удастся победить пандемию, коронавирус перейдет в эндемическую ситуацию, то есть никогда не уйдет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше и, как отметила эксперт, станет возможна борьба с этим заболеванием. При этом Вуйнович отметила, что ВОЗ обеспокоена скоростью распространения омикрон-варианта коронавируса. "Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся", - добавила она.

Она также выразила надежду, что клиническая картина у заболевших новым штаммом будет не такая серьезная, как у заболевших, например, дельта-штаммом. Однако, указала Вуйнович, это не значит, что не будет серьезно заболевших. По ее словам, заболевание "омикроном", как и в предыдущих случаях, сопровождают головная боль, температура и поражение легких, бывают и осложнения, которые ВОЗ отмечала во всех штаммах до сих пор. Понять, кто заболел "омикроном", а кто "дельтой", указала она, сейчас уже клинически практически невозможно. Кроме того, в случае с "омикроном" эффективны те же методы и лекарства, что и для предыдущих штаммов.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ВОЗ эпидемия
Новости рубрики В мире
Фото из архива ВОЗ: более 3,3 млн человек умерли из-за коронавируса в 2021 году
Фото AP При крушении грузового судна у берегов Мадагаскара погибли 17 человек
Фото из архива Правительство Великобритании выделило $37 млн на вакцинацию бездомных от COVID-19
Фото thelocal.fr В Париже вооруженный мужчина захватил двух женщин в заложницы
Фото из архива В Эстонии цена на электроэнергию бьет исторические рекорды
Фото из архива Регулятор ЕС одобрил вакцину от COVID-19 компании Novavax
Главное
Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений
Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье
Кочанова: необходима более агрессивная профилактическая работа по противодействию незаконному обороту наркотиков
Щедрый Новый год в Minsk World! Выгодные цены и гибкие условия оплаты!
Топ-новости
Лукашенко поддержал предложения по кадровым назначениям в системе МИД
Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
Новые подробности. Хронология нападения на посольство Беларуси и избиения консула
МВД: ходатайство Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца принято к рассмотрению
МИД Беларуси усматривает акт враждебности и агрессии в обсуждаемом в Литве "санкционном законе"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 657
В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе
Беженец из ТЛЦ: мы будем ждать, сколько потребуется, обратного пути для нас нет
Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с COVID-19
Червяков: успешная работа региональных предприятий - прочная основа для пополнения местного бюджета
Артиллерийские дивизионы ВС Беларуси получили новые командирские машины управления
В седьмой раз отмечены лидеры потребительского рынка Беларуси
Каранкевич: объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 2024 года
Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью
Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.