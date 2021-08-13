ВОЗ не настаивает на введении обязательного вакцинирования от COVID-19

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступает за придание вакцинации от коронавируса обязательного характера, сообщает ТАСС.Об этом на брифинге в Женеве заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб."ВОЗ не высказывается в пользу обязательной вакцинации", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы считаем, что гораздо лучше - работать над информационными кампаниями, над тем, чтобы сделать вакцины доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми", - пояснила Шаиб, добавив, что "вакцина - это один из имеющихся у нас инструментов, чтобы покончить с этой пандемией"."Самим странам это решать", - подчеркнула официальный представитель. При этом в ВОЗ считают, что наилучший результат достигается тогда, когда вакцинированы люди, входящие в приоритетные группы, и когда у них есть достоверная информация, на основе которой они могут сделать выбор, касающийся прививки.По данным ВОЗ, по состоянию на 12 августа в мире было сделано 4 428 168 759 прививок от коронавируса. С начала пандемии в организацию поступили сведения о 204 644 849 случаях заражения и 4 323 139 летальных исходах.-0-