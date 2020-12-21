ВОЗ не располагает данными о влиянии нового штамма коронавируса на смертность

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

"Первые данные, которые мы получили от британских ученых, говорят, что этот вирус кажется более заразным. Сейчас нет доказательств, нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность", - сказала она, добавив, что ВОЗ находится в постоянном контакте с британскими учеными.

ВОЗ рекомендует странам проанализировать риски по новому штамму коронавируса и самим принимать решение о необходимости ограничения авиасообщения или пересечения границ, заявила представитель организации.

"Нет специальной рекомендации, закрывать границы или нет или по времени закрытия. Но эпидемические власти, здравоохранение каждой страны должно проанализировать риск завоза нового штамма и принять свое индивидуальное решение", - сказала Мелита Вуйнович.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Ряд стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.-0-