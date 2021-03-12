ВОЗ не рекомендует вводить паспорта вакцинации

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить паспорта вакцинации, сообщает Euronews.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, главная проблема касается возможных привилегий, которые могли бы получить обладатели паспорта вакцинации.

"Даже если человек вакцинирован, возможно, он может быть инфицирован и переносить инфекцию другим, хотя он не болеет. Это одна из гипотез. Но второе самое главное - это неравенство. Невозможно требовать, чтобы только те, у кого есть вакцина, могли путешествовать, а другие нет. ВОЗ всегда стоит за равенство, поэтому против COVID-паспортов", - заявила Мелита Вуйнович.

До сих пор доступ к препаратам получило лишь ограниченное число жителей планеты. По данным, приведенным генсеком ООН Антониу Гутерришем, 75% вакцин получили жители всего 10 стран, ни одной дозы не досталось 130 государствам.

Ранее многие эксперты выступили в защиту прав граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья: из-за возможной аллергической реакции или, например, ввиду беременности.

Вопрос единых сертификатов вакцинации активно обсуждают в Евросоюзе. За несколько месяцев до открытия туристического сезона за их введение для желающих путешествовать ратует Греция. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы стран-членов ЕС намерены создать электронные сертификаты уже к лету.-0-