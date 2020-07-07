ВОЗ не считает случаи бубонной чумы в Китае и Монголии опасными

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии не представляют высокого риска и являются управляемыми. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, сообщает Reuters.
"Вместе с властями Китая и Монголии мы следим за вспышкой бубонной чумы. На данный момент, считаем, риск распространения заболевания невысокий", - отметила Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве.
Случай заражения бубонной чумой выявили 5 июля у жителя города Баян-Нур в китайском регионе Внутренняя Монголия. Также зафиксированы два случая заражения в западном регионе Монголии.
Бубонная чума считается особо опасной и заразной инфекцией. У людей заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis, переносчиками которой являются паразитирующие на крысах блохи.-0-