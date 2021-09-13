ВОЗ: неравенство в распределении вакцин является пятном на коллективной совести

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире пятном на коллективной совести. Его выступление на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ приводит ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что всего в мире уже введено более 5,5 млрд доз вакцин. Но почти 80% из них приходятся на страны с доходами выше средних. "Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин - пятно на нашей коллективной совести", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что главная цель сейчас в охвате вакцинацией до конца сентября не менее 10% населения во всех странах мира, к концу нынешнего года - не менее 40% населения, а к середине 2022 года - 70%. Лидирует по темпам вакцинации Европа. Здесь 10%-го уровня иммунизации уже достигли 90% стран, а в 60% из них привиты не менее 40% жителей. "Другие регионы нуждаются в вашей поддержке", - подчеркнул гендиректор ВОЗ. Он призвал ввести мораторий на бустерные дозы по крайней мере до конца нынешнего года, чтобы достичь глобальных целей вакцинации.

Гебрейесус предупредил, что чем дольше продолжается "вакцинное неравенство" в мире, тем больше возможностей у коронавируса для циркуляции и появления вариантов, которые потенциально могут избегать воздействия вакцин.-0-