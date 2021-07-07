ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают из-за неравенства в мире при распределении вакцин

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", - сказал Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ также сообщил, что число умерших от COVID-19 в мире превысило 4 млн. "Мы только что прошли через трагическую веху - 4 млн смертей, вызванных COVID-19", - сказал он.

Ранее Тедрос Гебрейесус отмечал, пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. Сейчас связанные с пандемией ограничения смягчают те государства, которые располагают инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами. "В то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности", - констатировал он. В сложившейся ситуации единственным выходом, по словам главы ВОЗ, является оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.-0-