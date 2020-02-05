ВОЗ о коронавирусе: необходимо остановить "эпидемию дезинформации"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка коронавируса в Китае стала причиной негативных явлений в обществе - от всплеска дезинформации до стигматизации людей с азиатской внешностью, сообщает Центр новостей ООН.

Во Всемирной организации здравоохранения принимают необходимые меры, чтобы остановить в социальных сетях "эпидемию дезинформации" о вспышке коронавируса. Представитель ВОЗ Сильвия Браянд рассказала журналистам в Женеве об опасности распространения слухов. "Например, кто-то верит, что вирус можно подхватить от некоего облака с инфекцией. Мы, конечно, стараемся развеять такие безосновательные слухи, - отметила она. - Вирус передается воздушно-капельным путем, чтобы заразиться, надо находиться в тесном контакте с больным человеком".

По ее словам, наибольшему риску подвергаются люди с ослабленной иммунной системой - пожилые и пациенты, страдающие различными хроническими заболеваниями. В настоящее время, как подчеркивают в ВОЗ, специалисты изучают случаи летальных исходов, чтобы определить, какие болезни прежде всего усугубляют состояние человека, заразившегося коронавирусом.

Цифровое изображение коронавируса 2019-nCoV. Фото Центра контроля и профилактики заболеваний

Что касается вопроса мутации вируса, то пока у ученых нет оснований говорить о существенных изменениях. В качестве мер предосторожности в ВОЗ по-прежнему рекомендуют чаще мыть руки и носить защитную маску при контакте с больными.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность в связи с сообщениями о случаях дискриминации людей китайского происхождения, связанных со страхами перед инфекцией. Выступая 4 февраля на пресс-конференции в Нью-Йорке, он призвал международное сообщество проявить солидарность с Китаем, который оказался в столь сложных условиях, и другими странами, где зарегистрированы случаи инфицирования.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 24 тыс. человек, 490 человек скончались от болезни. В других странах подтверждено более 170 случаев заболевания.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-