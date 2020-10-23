ВОЗ обеспечит Википедию правдивой информацией о COVID-19

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, владеющая сайтом общедоступной интернет-энциклопедии Wikipedia, объявили о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в женевской штаб-квартире ВОЗ, партнеры анонсировали сотрудничество с целью расширения доступа общественности к свежей и наиболее надежной информации о COVID-19.

Благодаря такому взаимодействию люди повсеместно смогут иметь доступ и делиться инфографикой ВОЗ, видеоматериалами и другими мультимедийными данными, касающимися общественного здравоохранения, в цифровом хранилище - "Викискладе" (Wikimedia Commons). "Это даст возможность более чем 250 тыс. добровольным редакторам Wikipedia расширить освещение тематики COVID-19, по которой сейчас представлено более 5,2 тыс. статей на 175 языках. "Контент ВОЗ будет переведен на национальные и региональные языки благодаря обширной глобальной сети волонтеров Wikipedia", - пояснили в ВОЗ.

"Равный доступ к достоверной информации о здравоохранении имеет критически важное значение для обеспечения безопасности и информирования людей во время пандемии, - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. - Наше новое сотрудничество с Wikimedia Foundation расширит доступ к надежным данным ВОЗ".

С самого начала пандемии ВОЗ много внимания уделяет предотвращению так называемой инфодемии, которую в организации определяют как чрезмерное количество информации и быстрое распространение вводящих в заблуждение или сфабрикованных новостей, изображений и видеоматериалов. Путем распространения проверенных сведений о коронавирусе ВОЗ ставит целью обуздать "инфодемию". "В ближайшие месяцы Wikimedia Foundation и ВОЗ продолжат размещать в "Викискладе" ресурсы и сотрудничать с редакторами-волонтерами Wikipedia в целях лучшего понимания пробелов в необходимой информации для статей о COVID-19", - подчеркнули в штаб-квартире организации.-0-