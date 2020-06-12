ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями пандемии для систем здравоохранения

12 июня, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена косвенными негативными последствиями пандемии коронавируса для систем охраны здоровья в мире, которые вынуждены работать с перегрузкой. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В то время, когда пандемия заболевания COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами, ВОЗ особенно озабочена ее влиянием на людей, которые борются за доступ к службам охраны здоровья. Часто речь идет о женщинах, детях и подростках, - сказал он. - Косвенные последствия COVID-19 для этих групп могут быть более сильными, чем количество смертей от самого вируса, потому что пандемия приводит во многих местах к перегрузке систем здравоохранения. Женщины могут подвергаться более высокому риску смерти от осложнений при родах".

Глава ВОЗ подчеркнул, что женщины с подтвержденным заражением коронавирусом не должны после рождения ребенка разлучаться с ним. Организация рекомендует в таких случаях не прерывать грудное вскармливание. "Польза грудного вскармливания перевешивает любые потенциальные риски", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ обеспокоена также косвенным воздействием пандемии на здоровье молодежи. Сославшись на медицинские данные, гендиректор обратил внимание на "более высокий риск", которому подвергаются во время пандемии представители этой возрастной группы из-за трудностей в доступе к медицинским услугам. Речь идет, в частности, о проблемах, связанных с депрессией, физическим и сексуальным насилием и нежелательной беременностью. "Закрытие школ и университетов может оказать тяжелое воздействие на возможности для доступа подростков к превентивным службам", - сказал гендиректор.-0-