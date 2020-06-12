ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 июня 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:20 Нужен глобальный консенсус в отношении всеобщего доступа к вакцине от коронавируса - ВОЗ В мире
21:04 Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом В мире
20:48 Международный союз велосипедистов возобновит сезон 1 августа Спорт
20:43 ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями пандемии для систем здравоохранения В мире
20:29 Футболисты "Ислочи" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20:23 Международный аграрный онлайн-форум пройдет 16 июня во время виртуальной выставки Made in Belarus Экономика
20:14 ГКСЭ и Минэнерго США будут сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом ядерных материалов Общество
20:04 Белая книга Китая: сплоченность в борьбе с COVID-19 Общество
19:31 Во Франции горит пришвартованная в Тулоне атомная подлодка В мире
19:15 Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте 13-18 июля Спорт
18:37 Главное в цитатах: Лукашенко о скорой помощи в ЖКХ, альтернативе газу и нефти, ответах критикам Президент
18:25 Сенаторы ориентируют депутатов местных Советов на более активную работу с обращениями граждан Регионы
18:11 "Столица" завоевала бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
18:08 В благотворительном онлайн-пробеге "Спасибо врачам" приняли участие 488 человек Общество
18:00 В Могилевском районе ищут без вести пропавшую женщину Происшествия
17:59 Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и ж/д производства Политика
17:57 КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности Общество
17:36 Консульский отдел посольства Беларуси в РФ частично возобновляет работу Общество
17:24 В Минске за день утонули два человека, оба были пьяны Происшествия
17:11 Заболеваемость COVID-19 в ЕС и Великобритании за два месяца сократилась на 80% В мире
17:05 МНС провел мониторинг общепита: у около 300 объектов в Минске были нарушения при приеме наличных Регионы
17:04 Семашко обсудил с послом Литвы открытие границ для перемещения граждан Политика
16:57 Приложение по расшифровке анализов и доставка еды бездомным - в финал Social Weekend прошли 17 идей Технологии
16:44 Кадровые тенденции этого лета Общество
16:34 В Минске проанализируют ситуацию по увольнениям на предприятиях малого бизнеса Регионы
16:30 Себе дороже, или Что влияет на сдерживание цен в торговле Экономика
16:15 В Беларуси возобновили в полном объеме работу санитарной авиации Общество
16:08 Беларусь и Финляндия планируют провести экономический форум после окончания пандемии Экономика
16:08 "Белнефтехим" установил порядок выдачи подтверждений для вывоза нетканых материалов из ЕАЭС Экономика
16:06 Раз - ромашка, два - ромашка: репортаж с одной из необычных уборочных Регионы
Все новости
Все новости
В мире
12 июня 2020, 20:43

ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями пандемии для систем здравоохранения

Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом
Международный союз велосипедистов возобновит сезон 1 августа

12 июня, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена косвенными негативными последствиями пандемии коронавируса для систем охраны здоровья в мире, которые вынуждены работать с перегрузкой. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В то время, когда пандемия заболевания COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами, ВОЗ особенно озабочена ее влиянием на людей, которые борются за доступ к службам охраны здоровья. Часто речь идет о женщинах, детях и подростках, - сказал он. - Косвенные последствия COVID-19 для этих групп могут быть более сильными, чем количество смертей от самого вируса, потому что пандемия приводит во многих местах к перегрузке систем здравоохранения. Женщины могут подвергаться более высокому риску смерти от осложнений при родах".

Глава ВОЗ подчеркнул, что женщины с подтвержденным заражением коронавирусом не должны после рождения ребенка разлучаться с ним. Организация рекомендует в таких случаях не прерывать грудное вскармливание. "Польза грудного вскармливания перевешивает любые потенциальные риски", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ обеспокоена также косвенным воздействием пандемии на здоровье молодежи. Сославшись на медицинские данные, гендиректор обратил внимание на "более высокий риск", которому подвергаются во время пандемии представители этой возрастной группы из-за трудностей в доступе к медицинским услугам. Речь идет, в частности, о проблемах, связанных с депрессией, физическим и сексуальным насилием и нежелательной беременностью. "Закрытие школ и университетов может оказать тяжелое воздействие на возможности для доступа подростков к превентивным службам", - сказал гендиректор.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус ВОЗ
Новости рубрики В мире
Нужен глобальный консенсус в отношении всеобщего доступа к вакцине от коронавируса - ВОЗ
Фото из архива Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом
Фото lci.fr Во Франции горит пришвартованная в Тулоне атомная подлодка
Фото из архива Заболеваемость COVID-19 в ЕС и Великобритании за два месяца сократилась на 80%
Фото Getty Images В Европе зафиксирован рекордный спад производства
Фото milliyet.com.tr В Турции разработали синтезированный препарат от COVID-19
Главное
Александр лукашенко во время совещания "Пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано" - Лукашенко ориентирует ЖКХ на эффективное развитие
"Качество и еще раз качество!" - Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве
Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно
"Минск Мир": город завтрашнего дня! Как новый комплекс определяет будущее жилищного строительства в столице
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о скорой помощи в ЖКХ, альтернативе газу и нефти, ответах критикам
Лукашенко в Полоцке пообщался с жителями города и журналистами
МАЗ должен быть устойчив к внешним шокам - Головченко
КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности
Руководители местных органов власти должны в приоритетном порядке решать вопросы ЖКХ - Хмель
Сенаторы ориентируют депутатов местных Советов на более активную работу с обращениями граждан
В благотворительном онлайн-пробеге "Спасибо врачам" приняли участие 488 человек
Белая книга Китая: сплоченность в борьбе с COVID-19
ГКСЭ и Минэнерго США будут сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом ядерных материалов
В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19
Беларусь предложила Молдове создать дорожно-строительный консорциум и ж/д производства
Горячая линия по вопросам незаконного увольнения заработала в ФПБ
Себе дороже, или Что влияет на сдерживание цен в торговле
Консульский отдел посольства Беларуси в РФ частично возобновляет работу
Раз - ромашка, два - ромашка: репортаж с одной из необычных уборочных
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.