ВОЗ обеспокоена ростом заболеваний COVID-19 в Нагорном Карабахе

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и близлежащих районах способствует резкому росту распространения коронавируса и вызываемых им заболеваний в регионе. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, сообщает ТАСС.

"Начиная с конца сентября вследствие насилия в Нагорном Карабахе были перемещены десятки тысяч гражданских лиц, сотни получили ранения и многие были убиты. Мы глубоко сочувствуем каждой семье и каждому жителю пострадавших от конфликта районов, - отметил он. - Военные действия уже вносят свою лепту в резкий рост распространения COVID-19. Продолжающиеся циклы насилия и следующее за ними перемещение населения еще более усугубят и без того опасную ситуацию в области здравоохранения".

Директор бюро подчеркнул, что военные действия приводит к сбоям в предоставлении медицинской помощи населению, оказывают дополнительную нагрузку на уже перегруженные системы здравоохранения.

"ВОЗ призывает не терять времени и прилагать все возможные усилия для защиты жизни и источников дохода людей от угрозы общественному здоровью, которая не имеет прецедентов в жизни нынешнего поколения. ВОЗ призывает все стороны конфликта защищать гражданских лиц и медицинские учреждения, которые оказывают помощь больным и раненым, в соответствии с положениями международного гуманитарного права. В контексте COVID-19 особенно важно позаботиться о защите от насилия медицинских работников, чтобы они могли и далее продолжать борьбу с пандемией, - продолжил представитель ВОЗ. - Немедленное прекращение военных действий имеет решающее значение для сохранения доступа к услугам здравоохранения, который является одним из основополагающих прав человека".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами, несмотря на дважды достигавшиеся договоренности о прекращении огня.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-