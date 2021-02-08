ВОЗ обеспокоена ситуацией из-за вакцины AstraZeneca в ЮАР

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приостановка в ЮАР применения вакцины AstraZeneca, которая, по мнению местных ученых, показала низкую эффективность против нового штамма коронавируса, вызвала обеспокоенность во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Это новость, которая ясно вызывает обеспокоенность", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

7 февраля ЮАР объявила о приостановке использования вакцины AstraZeneca после того, как исследование показало, что она минимально эффективна для предотвращения заболеваний от слабых до умеренных, вызванных разновидностью коронавируса, впервые выявленного в ЮАР. Как подчеркнул глава ВОЗ, учитывая преимущественно молодой возраст и более здоровый профиль участников этого исследования, а также ограниченный объем образцов биоматериала, который изучался, очень важно выяснить, остается ли эта вакцина эффективной для предотвращения более серьезного заболевания.

По его словам, полученные в ЮАР результаты являются напоминанием того, что необходимо сделать все возможное для сокращения циркуляции коронавируса. "Мы знаем, что вирусы мутируют, и мы знаем, что должны быть готовы к адаптации вакцин, чтобы они оставались эффективными", - отметил он.

В последние сутки ситуация в ЮАР в борьбе с пандемией существенно изменилась, так как прибывшая в страну первая партия вакцины AstraZeneca показала, по словам местных ученых, низкую эффективность против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. В результате по распоряжению министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе с 7 февраля приостанавливается подготовка к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Она должна была начаться 10 февраля. Глава комитета по вакцинации Барри Шуб заявил, что ЮАР следует рассмотреть возможность использования комбинации различных вакцин для борьбы с новым штаммом.-0-