ВОЗ обеспокоена срывом плановых кампаний вакцинации из-за COVID-19

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии COVID-19 порядка 80 млн грудных детей по всему миру могут остаться без жизненно важных прививок, в том числе от таких опасных заболеваний, как дифтерия, корь, менингит и тиф, сообщает Центр новостей ООН.

В ООН призывают найти возможность провести вакцинацию даже в условиях пандемии. "Мы не должны допустить, чтобы в результате борьбы с одной болезнью мы перечеркнули наши достижения в борьбе с другими заболеваниями, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - У нас есть эффективные вакцины против кори, полиомиелита и холеры. При том, что в нынешних обстоятельствах возможно и необходимо сделать перерыв в иммунизации, эти кампании необходимо возобновить как можно скорее. Иначе вместо одной смертельной вспышки мы получим другую".

Причин сложившейся тревожной ситуации несколько. Во-первых, родители не всегда могут отвести ребенка к врачу из-за ограничений на передвижение или не решаются это сделать из страха заразиться коронавирусом. Кто-то просто не знает о том, что ребенку нужно сделать прививки. У медиков свои проблемы: одни обязаны соблюдать карантин, другие не могут получить средства защиты, а третьих перебросили на борьбу с COVID-19.

Еще одно серьезное препятствие - трудности с доставкой вакцин: многие страны закрыли границы, отменено множество коммерческих авиарейсов, количество чартерных тоже ограничено. В ЮНИСЕФ обратились к правительствам, частному сектору, авиакомпаниям с призывом открыть воздушное пространство для перевозки жизненно необходимых вакцин.

С начала марта кампании вакцинации были сокращены или прерваны в половине из 129 стран, представивших данные. По меньшей мере 24 млн детей в 21 стране могут остаться без прививок не только против полиомиелита и кори, но и против тифа, желтой лихорадки, холеры, менингита, краснухи и вируса папилломы человека.

"Иммунизация - это одно из главных мощных средств профилактики, - напомнил в свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. - Остановка программ иммунизации из-за пандемии COVID-19 грозит перечеркнуть десятилетия успешной борьбы с заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью вакцины".-0-