ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Европе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы распространения COVID-19 в 53 странах Европейского региона вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге, который транслировался в Facebook, сообщает ТАСС.

"Текущие темпы передачи инфекции в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность. Число случаев COVID-19 снова приближается к рекордному уровню - более распространенный вариант дельта продолжает доминировать при передаче в Европе и Центральной Азии", - отметил Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе, когда было зарегистрировано почти 1,8 млн новых случаев заболевания и 24 тыс. новых летальных случаев, в Европе и Центральной Азии наблюдался рост соответственно на 6% и 12% по сравнению с предыдущей неделей. За последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55%.

На прошлой неделе на Европейский регион пришлось 59% всех случаев COVID-19 во всем мире и 48% зарегистрированных летальных исходов. В целом в Европейском регионе зарегистрировано больше случаев (78 млн), чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, западной части Тихого океана и Африке вместе взятых.

Ханс Клюге добавил, что COVID-19 в Европейском регионе особенно быстро распространяется среди пожилого населения, 75% смертельных случаев в результате заболевания приходится на людей в возрасте 65 лет и старше.

Согласно последним данным Европейского регионального бюро ВОЗ, количество госпитализаций с COVID-19 увеличилось более чем вдвое за одну неделю. "Согласно одному надежному прогнозу, если мы останемся на этой траектории, мы можем увидеть еще полмиллиона смертей от COVID-19 в регионе к первому февраля следующего года, и 43 страны в нашем регионе столкнутся с высокой или крайне высокой нагрузкой на больницы", - подчеркнул представитель ВОЗ.

По его словам, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд в первую очередь объясняется недостаточными темпами вакцинации. В настоящее время в регионе введен 1 млрд доз вакцин от COVID-19. "Однако страны Европейского региона находятся на разных этапах вакцинации. В среднем только 47% людей в Европейском регионе прошли полную серию вакцинации. В то время как в восьми странах охват превысил 70%, в двух - этот показатель остается ниже 10%", - подчеркнул Ханс Клюге.-0-