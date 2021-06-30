ВОЗ объявила Китай свободной от малярии страной

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения признала Китай страной, свободной от малярии. Об этом заявил в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Глава ВОЗ поздравил Пекин с этим успехом, достигнутым после десятилетий упорной борьбы с опасным недугом. "Сегодня мы поздравляем народ Китая с избавлением страны от малярии, - отметил он. - Этот успех был завоеван ценой большого труда, и он пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий".

Китай - первое за последние более чем три десятилетия государство в Западно-Тихоокеанском регионе, удостоенное сертификата ВОЗ о ликвидации малярии. Для получения такого статуса страна должна представить неопровержимые доказательства того, что на всей ее территории в течение как минимум трех предыдущих лет подряд отсутствовали цепочки местной передачи болезни. В мире свободными от малярии ВОЗ ранее признано 40 государств.

Как напомнили в женевской штаб-квартире ВОЗ, в 1940-е годы Китай ежегодно сообщал о 30 млн случаев заболевания малярией. С 1950-х годов китайские органы здравоохранения предпринимали активные меры по борьбе с малярией, включая превентивное распространение лекарств. Кроме того страна направляла усилия на ликвидацию мест размножения комаров и расширение использования инсектицидов в домах. В 2020 году, после четырех лет подряд, в течение которых в стране отсутствовала местная передача малярии, Китай подал в ВОЗ заявку на предоставление сертификата о ликвидации этой болезни. В мае нынешнего года КНР посетили эксперты независимой рабочей группы по сертификации, чтобы удостовериться в том, что страна свободна от малярии и имеет соответствующую превентивную программу.-0-