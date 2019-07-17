ВОЗ объявила лихорадку Эбола в ДР Конго международной чрезвычайной ситуацией

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане", сообщает ТАСС

Такое решение принял 17 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям, рассмотревшего положение в ДРК на заседании в Женеве.

"Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - отметил глава ВОЗ на пресс-конференции по итогам заседания экспертов. Он пояснил, что мотивом для такой рекомендации комитета послужили зарегистрированные в последние дни случаи заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в ДРК, а также в Уганде.-0-