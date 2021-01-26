ВОЗ обновила руководство по лечению COVID-19

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленное клиническое руководство по COVID-19, которое включает в себя рекомендации, касающиеся продолжительного протекания болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Группа экспертов ВОЗ по клиническому лечению обновила рекомендации на основе новых данных, сказала она и добавила, что особое внимание было уделено "хроническому воздействию COVID-19".

"Хотя типичный срок выздоровления составляет две недели, у некоторых людей серьезная болезнь продолжается восемь недель, а у некоторых симптомы длятся гораздо более продолжительное время. Пациенты страдают от таких симптомов, как крайняя утомляемость, постоянный кашель, непереносимость физических упражнений, а также неврологические и сердечные симптомы. У нас много информации на этот счет в руководстве", - отметила Харрис.

Она дала отрицательный ответ на вопрос, содержатся ли в новом документе ВОЗ какие-либо советы, касающиеся защитных масок, с учетом того, что в некоторых странах, в частности, в Австрии, власти рекомендовали жителям надевать в целях защиты от инфекции профессиональные респираторные маски класса FFP2. По словам Харрис, вопросом о масках занимается другая группа экспертов ВОЗ - по предотвращению инфекций - и именно она публикует соответствующие рекомендации и регулярно их обновляет.

Официальный представитель напомнила, что ВОЗ с самого начала была обеспокоена способностью нового коронавируса мутировать, поэтому рекомендует принимать меры для уменьшения его распространения, чтобы помешать мутации. На настоящий момент, по ее словам, получены данные об ускорении передачи нового штамма, но нет сведений о том, что он вызывает более тяжелое протекание болезни. Однако большая скорость распространения может привести к увеличению числа заболевших и, соответственно, к росту числа пациентов, болеющих тяжело.

Отвечая на вопрос, когда завершится карантин у экспертов ВОЗ, находящихся в Китае для выяснения происхождения коронавируса, Харрис сказала, что это, как ожидается, произойдет в ближайшие пару дней.-0-