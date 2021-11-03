ВОЗ одобрила экстренное использование индийской вакцины Covaxin

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня одобрила экстренное использование индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом сообщается в распространенном ВОЗ заявлении, сообщает ТАСС.

"Сегодня ВОЗ опубликовала постановление об экстренном применении препарата Covaxin, который пополнил растущий список вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

В список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты Pfizer/BioNTech, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson), Moderna, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.-0-